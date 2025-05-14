В Петербурге ребенок открыл стрельбу из пневмата на территории школы

В Санкт-Петербурге мальчик открыл стрельбу по детям на территории школы из пневматического пистолета. Об этом 14 мая «Известиям» рассказал источник.

По данным собеседника, несовершеннолетний находился возле школы, бегая и стреляя в учащихся.

«Пострадал ребенок лет 11 на вид. Попали шариком в руку, там ссадина», — сообщил источник, добавив, что пострадавший после медицинского осмотра и оказания помощи вернулся домой.

Пока другие подробности произошедшего 13 мая инцидента неизвестны.

Ранее, 16 апреля, мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Чите. Он подошел к детям на площадке и пообщался с ними. После того как несовершеннолетние разошлись, он покинул территорию и выстрелил в воздух.