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В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»

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Фото: t.me/sledcom_lnr
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Военного батальона «Донбасс» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 мая сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»).

«Фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что после прибытия в подразделение СК обвиняемый дал признательные показания. Теперь следствие запросит у суда избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

В региональном СУ СК РФ добавили, что в настоящее время продолжаются сбор доказательной базы, а также проверка причастности фигуранта к совершению других преступлений.

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Ранее, 28 апреля, сообщалось, что террорист, планировавший подрыв главы оборонного предприятия в Удмуртии, осужден на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уточняется, что после совершения теракта гражданин РФ 1990 года рождения планировал через третьи страны попасть на территорию Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

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