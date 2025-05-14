Число погибших при израильских обстрелах Джабалии в Газе возросло до 36 человек

В результате удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газы погибло не менее 36 человек. Об этом в среду, 14 мая, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Израильские войска обстреливают северную часть Газы, в результате чего погибло не менее 36 человек», — говорится в материале.

По данным телеканала, еще десятки получили ранения. Общее число погибших с полуночи достигло не менее 42 человек.

Ранее, 11 мая, телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская авиация нанесла удары по портам Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые расположены на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда в Йемене. По информации издания, по порту Рас-Иса было нанесено не менее 10 ударов.