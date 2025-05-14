На 93 году жизни умер режиссер Роберт Бентон

Режиссер Роберт Бентон в возрасте 92 лет скончался у себя дома на Манхэттене. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила газета The New York Times.

Роберт Бентон родился в американском Далласе 29 сентября 1932 года. Стал первым в своей семье, кто поступил в колледж. Он окончил Техасский университет в Остине, где изучал искусство. После переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать историю искусств в Колумбийском университете. Однако смог заплатить только за первый семестр, после чего был призван в армию. Вернувшись со службы, стал художественным редактором журнала Esquire с 1958 по 1964 год и пишущим редактором с 1964 по 1972 год.

Бентон был сценаристом и режиссером «Крамер против Крамера», одного из самых известных фильмов 1970-х годов. Также он создал сценарий к картине «Бонни и Клайд». Фильм стал кассовым хитом, был номинирован на 10 премий «Оскар», в том числе за сценарий. Он помог открыть новую эру авантюризма в американском кинематографе.

За 35-летнюю карьеру Бентон снял 11 художественных фильмов, которые охватывали широкий спектр тем и настроений: от непочтительного взгляда на Гражданскую войну («Плохая компания», 1972) до пронзительного взгляда на жизнь маленького городка («Никто не дурак», 1994) и своеобразных интерпретаций детективного жанра («Позднее шоу», 1977 и «Сумерки», 1998). Его последним фильмом стала романтическая драма «Пир любви» 2007 года.

Информацию о смерти режиссера подтвердила его давняя помощница и менеджер Мариса Форзано.