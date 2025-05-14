Реклама
Прямой эфир
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Общество
В Госдуме предложили ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Мир
РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м
Мир
В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров
Мир
Адвокат Гуцул допустил нахождение башкана под домашним арестом до марта 2026-го
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Экономика
Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 14 мая
Мир
NYT узнала о признании израильскими военными угрозы массового голода в Газе
Мир
На 93 году жизни умер режиссер Роберт Бентон
Экономика
Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли
Мир
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Культура
НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Спорт
«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина

На 93 году жизни умер режиссер Роберт Бентон

0
EN
Фото: Getty Images/Charley Gallay
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Режиссер Роберт Бентон в возрасте 92 лет скончался у себя дома на Манхэттене. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила газета The New York Times.

Роберт Бентон родился в американском Далласе 29 сентября 1932 года. Стал первым в своей семье, кто поступил в колледж. Он окончил Техасский университет в Остине, где изучал искусство. После переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать историю искусств в Колумбийском университете. Однако смог заплатить только за первый семестр, после чего был призван в армию. Вернувшись со службы, стал художественным редактором журнала Esquire с 1958 по 1964 год и пишущим редактором с 1964 по 1972 год.

Бентон был сценаристом и режиссером «Крамер против Крамера», одного из самых известных фильмов 1970-х годов. Также он создал сценарий к картине «Бонни и Клайд». Фильм стал кассовым хитом, был номинирован на 10 премий «Оскар», в том числе за сценарий. Он помог открыть новую эру авантюризма в американском кинематографе.

За 35-летнюю карьеру Бентон снял 11 художественных фильмов, которые охватывали широкий спектр тем и настроений: от непочтительного взгляда на Гражданскую войну («Плохая компания», 1972) до пронзительного взгляда на жизнь маленького городка («Никто не дурак», 1994) и своеобразных интерпретаций детективного жанра («Позднее шоу», 1977 и «Сумерки», 1998). Его последним фильмом стала романтическая драма «Пир любви» 2007 года.

Информацию о смерти режиссера подтвердила его давняя помощница и менеджер Мариса Форзано.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025