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Президент UFC сообщил о переходе бойца Ислама Махачева в полусредний вес

Президент UFC Уайт: Махачев освободил титул абсолютного чемпиона в легком весе
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Глава UFC Дэйна Уайт в среду, 14 мая, объявил, что российский боец Ислам Махачев оставил чемпионский титул в легком весе, чтобы перейти в категорию полусреднего веса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», боец сменил категорию, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Дата и место поединка пока не определены.

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Российский боец в четвертый раз защитил пояс чемпиона UFC

Ранее, 19 января, россиянин Ислам Махачев победил соперника из Бразилии Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой прошел на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

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