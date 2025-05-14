Президент UFC сообщил о переходе бойца Ислама Махачева в полусредний вес

Глава UFC Дэйна Уайт в среду, 14 мая, объявил, что российский боец Ислам Махачев оставил чемпионский титул в легком весе, чтобы перейти в категорию полусреднего веса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», боец сменил категорию, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Дата и место поединка пока не определены.

Ранее, 19 января, россиянин Ислам Махачев победил соперника из Бразилии Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой прошел на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.