В ЕП заявили о необходимости прекратить военную помощь Украине

В нынешней ситуации прямые переговоры РФ и Украины — это сложный и глубоко деликатный вопрос, заявил «Известиям» депутат Европейского парламента Милан Угрик. Ключевое условие для остановки конфликта — прекращение военной поддержки Киева, отметил он.

«Единственным рычагом воздействия может стать прекращение финансовой и военной помощи, от которой, к сожалению, многие лидеры отказываются. Я думаю, что лидеры стран-членов ЕС и европейские институты должны усилить давление на президента [Украины Владимира] Зеленского и убедить его начать мирные переговоры. Конфликт уже слишком сильно вредит Украине, ЕС и России», — подчеркнул евродепутат.

Сейчас очень сложно найти дипломатическое решение конфликта, считает депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.

«При этом ряд западных стран боятся потерять лицо и прекратить поставки вооружения Украине. Хотя мы безусловно должны двигаться к тому, чтобы найти долгосрочное решение конфликта, а значит необходимо прекратить отправку вооружения. Это лишь продлевает конфликт. Всем понятно, что у России есть превосходство в военном плане и западные поставки не способны переломить ситуацию на поле боя. Тем не менее некоторые страны пытаются таким образом ослабить РФ», — заявил «Известиям» Иван Давид.

Россия и Украина готовятся к переговорам в Стамбуле 15 мая. В качестве наблюдателей могут выступить США.

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