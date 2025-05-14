На лишенную родительских прав женщину завели дело за хищение субсидий

Лишенная родительских прав многодетная мать с Камчатки незаконно получила 800 тыс. рублей субсидий национального проекта «Демография». Об этом в среду, 14 мая, сообщило Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Камчатскому краю.

Там уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

«По предварительным данным, женщина, являясь матерью пятерых малолетних детей, достоверно зная о вступлении в законную силу судебного решения о лишении ее родительских прав и передачи детей под опеку, умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

В СК РФ 28 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа в отношении экс-замначальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Установлено, что в 2022 году был заключен контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. В дальнейшем Васенин предоставил заведомо ложные документы о стоимости работ и совершил хищение бюджетных средств в размере свыше 240 млн рублей.