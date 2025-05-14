Эксперт рассказал об адаптации психологической службы под вернувшихся с СВО
В начале специальной военной операции (СВО) на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова разработали программу повышения квалификации для психологов. Она получила название «Психологическое сопровождение боевых стрессовых расстройств и посттравматических стрессовых расстройств», рассказал в интервью «Известиям» декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко.
«Программу ведут передовые специалисты в области клинической психологии, военной психиатрии и кризисной психологии. Преподаватели работают непосредственно с участниками и ветеранами СВО, а также членами их семей. Обучение по ней прошло уже более 600 специалистов», — подчеркнул он.
Особое внимание, по его словам, уделяется проживанию горя, переживанию утраты и последствиям боевого стресса.
«Также сейчас Российское психологическое общество совместно с МГУ запускает образовательную программу «Наставник группы социально-психологической поддержки участников боевых действий» для ветеранов СВО», — добавил Зинченко.
Эта программа, по его словам, ориентирована на обучение психологами участников СВО, чтобы они обрели навык оказания поддержки вернувшимся и членам их семей.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Важно создать образ будущего для вернувшегося солдата»