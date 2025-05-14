Дерматолог посоветовала не тратить деньги на косметику от звезд и бьюти-боксы

Яркая упаковка косметики, хвалебные отзывы, обещания «эффекта с первого применения» — все это направлено на продажу товара. Об этом в среду, 14 мая, рассказала врач-дерматолог, косметолог и дерматоонколог Валентина Насонова.

«Как врач-дерматолог и специалист по фармакологии, я предостерегаю от использования косметики от звезд, блогеров и популярных в социальных сетях марок. В эту категорию входят как масс-маркет бренды, так и люксовые», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в подобных продуктах до 90% стоимости приходится только на маркетинг, а не на исследовательскую базу и клинически подтвержденную эффективность.

Также малоэффективными могут быть и бьюти-боксы. По словам врача, они подаются как уникальная возможность попробовать много нового и полезного, но, по сути, представляют собой всего лишь маркетинговый инструмент.

20 марта врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова в разговоре с «Известиями» отметила, что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температуры, повышенной солнечной активностью, авитаминозом. Специалист сообщила о важности увлажнения в этот сезон, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях. Для поддержания водного баланса Пашкова посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой.