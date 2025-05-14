Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
США введут «сокрушительные» санкции в отношении России при отсутствии прогресса на предстоящих переговорах в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта. Об этом во вторник, 13 мая, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Это могут быть значительные санкции. <...> Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского дипломата, потенциальные санкции затронут Центральный банк России и транзит российской нефти.
11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение РФ незамедлительно.