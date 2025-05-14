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Небензя на заседании СБ ООН поприветствовал освобождение заложника ХАМАС

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Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
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Постпред России при ООН Василий Небензя в среду, 14 мая, заявил, что Москва приветствует освобождение палестинским движением ХАМАС заложника Идана Александра и назвал это «прологом» к перезапуску мирного процесса.

«Мы приветствуем освобождение ХАМАС американо-израильского заложника Идана Александра. Надеемся, что этот жест доброй воли поспособствует скорейшему достижению договоренности между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и Соединенных Штатов», — цитирует слова дипломата на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку ТАСС.

При этом Небензя отметил, что во время активных боевых действий налаживание полноценного гуманитарного доступа и обеспечения безопасности гуманитарных работников невыполнимая задача.

«Хотели бы вновь призвать стороны к немедленному и безусловному прекращению огня и возобновлению второй фазы переговоров, предусматривающей освобождение насильственно удерживаемых лиц и вывод израильских подразделений из Газы», — добавил он.

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Представители ХАМАС 11 мая выразили намерение освободить гражданина США Идена Александра. Советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил эти планы. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны». Власти Египта и Катара также поприветствовали решение ХАМАС.

12 мая сообщалось, что Идан Александр был передан представителям Международного комитета Красного Креста (ММКК). Передача заложника прошла на юге сектора Газа и осуществлялась подразделением бригады «Аль-Кассам», которое отвечает за обеспечение безопасности и охраны заложников ХАМАС.

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