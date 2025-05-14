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РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м

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Фото: ТАСС/STR
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Соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Никарагуа будет подписано в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщил инспектор армии латиноамериканской республики генерал-майор Марвин Корралес Родригес.

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«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это (то, что соглашение еще не подписано. — Ред.) не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами», — сказал Марвин Корралес Родригес.

Текст соглашения из 16 статей был опубликован в конце ноября 2024 года, документ уже одобрен правительством РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Научить хорошим маневрам: Никарагуа и РФ подпишут военное соглашение в 2025 году

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