РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м
Соглашение о военном сотрудничестве между РФ и Никарагуа будет подписано в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщил инспектор армии латиноамериканской республики генерал-майор Марвин Корралес Родригес.
«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это (то, что соглашение еще не подписано. — Ред.) не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами», — сказал Марвин Корралес Родригес.
Текст соглашения из 16 статей был опубликован в конце ноября 2024 года, документ уже одобрен правительством РФ.
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Научить хорошим маневрам: Никарагуа и РФ подпишут военное соглашение в 2025 году