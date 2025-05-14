В Великобритании мужчину оправдали после 38 лет тюремного заключения
Британец Питер Салливан был ошибочно осужден в 1987 году за убийство 21-летней Дайан Синдалл. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила газета The Guardian.
«68-летний мужчина, который провел 38 лет в тюрьме, добился отмены приговора за убийство в апелляционном суде», — говорится в публикации.
Как пишет издание, фургон Синдалл сломался, когда она возвращалась домой со смены в пабе, после чего девушка направилась к заправке. Однако ее поймали, нанесли множественные травмы, несовместимые с жизнью, и подвергли сексуальному насилию.
Суд посчитал, что ее убил Салливан, несмотря на попытки адвоката добиться отмены приговора. Мужчина также многократно заявлял о своей невиновности, подчеркнули в СМИ.
«Новые тесты, заказанные комиссией по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана отсутствовала в образцах, сохранившихся на тот момент», — передает газета.
Теперь Салливан намерен посвятить свою жизнь семье и любимым.
Ранее, 3 мая, телеканал Sky News сообщил, что в Великобритании 14 подростков, среди которых дети от 11 до 14 лет, были задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве 14-летнего мальчика. Тело ребенка нашли внутри здания недалеко от промышленного парка Фэрфилд.