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Гергиев заявил о необходимости новых сценических площадок для Большого театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Коллективам Большого театра необходимы новые возможности. Об этом журналистам во вторник, 13 мая, заявил генеральный директор Большого театра, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

«Это моя точка зрения, ее разделяют очень-очень многие [коллективам Большого театра] нужны новые возможности, даже новые сценические площадки. Я думаю, коллективу нужен и концертный зал, и новая театральная сцена», — сказал он, добавив, что, вероятно, это будет совмещенный проект.

Так, по словам Гергиева, театральные постановки и концерты могут проходить в одном здании.

Кроме того, он напомнил о 250-летии Государственного Большого театра, которое наступит уже в марте следующего года.

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Ранее в этот день глава ВТБ Андрей Костин сообщил в беседе с «Известиями», что в Москве построят новый концертный зал как подразделение Большого театра. Он отметил, что у театра нет концертного зала, который мог бы послужить площадкой для оперы и балета.

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