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В РФ и Белоруссии назвали потенциальную продукцию для бренда «товар Союзного государства»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Среди товаров, которые в будущем могут продаваться под брендом «товар Союзного государства», могут быть молочная продукция, электроника, продукция машиностроения, а также бытовая и военная техника. Об этом «Известиям» заявили в парламентах РФ и Белоруссии.

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«Здесь работы непочатый край, особенно если учитывать импортозамещение. Что касается качества, белорусы себя зарекомендовали хорошо в этих областях. И даже без поддержки и кооперации с Россией они поставляют эту продукцию во многие страны мира. Если мы сделаем эту продукцию дешевле за счет наших нефти и газа, то нам сам Бог велел вырваться здесь вперед», — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Создание совместного продукта — новый этап интеграции, считает зампредседателя Постоянной комиссии палаты представителей по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, это увеличит конкурентоспособность обеих стран в современном меняющемся мире.

«СВО и санкции показали, что нам ни в коем случае нельзя верить больше Западу и мы в состоянии производить практически всё, что только есть в мире, в отличие от той же Европы», — заявил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собрать марку: РФ и Белоруссия разрабатывают бренд «товар Союзного государства»

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