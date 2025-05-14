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В РФ обсудили открытие центров обучения для трудовых мигрантов на их родине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В правительстве обсуждают новую идею — обучать трудовых мигрантов, которые нужны России на стройке, по основным, базовым образовательным программам на их родине, еще до их приезда к нам. В этой связи в конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою собрать статистику, сколько сотрудников нужно отрасли. Данные следует передать в Минпросвещения. «Известия» ознакомились с документами.

Так принято: как мигрантов будут адаптировать к жизни в России
Специальные центры, которые помогут интегрироваться иностранцам в жизнь страны, появятся в пяти регионах

До 15 мая регионы должны отчитаться в Министерство строительства о своих потребностях в трудовых мигрантах. Аналогичную информацию должны собрать представители бизнеса — из Национального объединения строителей и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний.

В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) напомнили «Известиям», что, по данным Минстроя, в строительстве и ЖКХ занято примерно 11,5 млн человек, непосредственно на стройке и с учетом сезонных колебаний — примерно 6,8 млн человек, а дефицит кадров здесь оценивают в порядка 200 тыс. человек. По итогам 2024 года, в строительстве работали более 1 млн иностранных рабочих — это 13% всех трудовых мигрантов, отметили в НОСТРОЙ.

«Основная идея инициативы, которую обсуждают в кабмине, — подготовка иностранных рабочих в соответствии с российскими стандартами. По нашей информации, детальный механизм реализации такого подхода находится в стадии разработки. В перспективе этот шаг поможет отечественным строительным компаниям привлекать иностранцев не только в качестве разнорабочих, но и использовать их там, где требуются специалисты с более высокой квалификацией», — сказал редакции президент объединения Антон Глушков.

Отрасль заинтересована в каменщиках, штукатурах, отделочниках, бетонщиках и арматурщиках.

«Именно по этим профессиям мы наблюдаем серьезный спрос со стороны российских строительных компаний», — добавил он.

Большая часть иностранцев приезжает в Россию на работу из стран СНГ и ЕАЭС, основная масса вот уже много лет — из Узбекистана. Поэтому будет оптимально, если для старта правительственного проекта чиновники выберут именно последнюю страну, сказал Глушков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оттуда — сюда: РФ может открыть центры обучения для мигрантов на их родине

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