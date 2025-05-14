Песков заявил об ожидании украинской делегации 15 мая в Стамбуле
Российская делегация будет ждать украинских представителей 15 мая в Стамбуле для переговоров. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Кроме этого, официальный представитель Кремля отметил, что пока не может огласить представителей российской делегации. Все подробности, как указал Песков, будут озвучены после соответствующего указания президента России.
С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.