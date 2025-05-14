В Пензенской области на площади не менее 1 тыс. кв. м загорелась свалка
В Пензенской области на свалке в селе Зеленодольское произошло возгорание на площади не менее 1 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в региональном МЧС.
«В селе Зеленодольское Никольского района произошло возгорание твердых коммунальных отходов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
На месте возгорания работает пять единиц техники МЧС. Угрозы распространения пламени нет.
В это же день один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Мурманске. Специалисты МЧС эвакуировали из здания 20 жильцов. По данным начальника главного управления МЧС России по Мурманской области Дины Рыгиной, в пострадавшей квартире полностью выгорела одна комната.