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В Пензенской области на площади не менее 1 тыс. кв. м загорелась свалка

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Фото: МЧС РФ
dzen
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В Пензенской области на свалке в селе Зеленодольское произошло возгорание на площади не менее 1 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в региональном МЧС.

«В селе Зеленодольское Никольского района произошло возгорание твердых коммунальных отходов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

На месте возгорания работает пять единиц техники МЧС. Угрозы распространения пламени нет.

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В это же день один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Мурманске. Специалисты МЧС эвакуировали из здания 20 жильцов. По данным начальника главного управления МЧС России по Мурманской области Дины Рыгиной, в пострадавшей квартире полностью выгорела одна комната.

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