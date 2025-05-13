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В Москве построят новый концертный зал как подразделение Большого театра

Костин: в центре Москвы построят новый концертный зал для Большого театра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве построят новый концертный зал как подразделение Большого театра. Об этом во вторник, 13 мая, «Известиям» сообщил глава ВТБ Андрей Костин итогам заседания Совета по культуре и искусству.

«Один из ключевых вопросов — это строительство нового концертного зала в центре Москвы как подразделения Большого театра. У Большого театра сегодня нет собственного концертного зала. Есть две сцены — Историческая и Новая, но нет концертного зала, который мог бы трансформироваться и в площадку для оперы и для балета», — рассказал он.

Также, по словам Костина, ожидается, что в ближайшее время на капитальный ремонт закроется историческая цена Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Еще одним обсуждаемым на заседании вопросом стало строительство музыкальных площадок в Кемерово, Владивостоке и Калининграде, отметил глава ВТБ в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Большого и Мариинского театров заявил, что культурное достояние и творческое богатство являются фундаментом для консолидации российского общества. Обращаясь к членам совета, он подчеркнул, что поддержка различных проектов в сфере культуры — это большой вклад в укрепление единства России.

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