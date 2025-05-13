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Турецкий вице-президент назвал переговоры по Украине в Стамбуле «очень важными»

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во вторник, 13 мая, назвал «крайне важными» ожидающиеся переговоры по Украине в Стамбуле и выразил надежду на их успех.

«Это очень важный переговорный процесс. В прошлом были предприняты очень важные шаги для мира и стабильности. Вспомните зерновую сделку, вспомните обмен пленными, работу, проделанную для обеспечения безопасности Черного моря. Мы с надеждой смотрим на эти переговоры», — цитирует его слова телеканал TRT.

По словам Йылмаза, Турция сделает всё возможное, чтобы обеспечить урегулирование украинского конфликта.

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С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент РФ Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.

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