Национальная Медиа Группа получила спецприз за вклад в социальный контент
На торжественной церемонии вручения престижной индустриальной XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая проходит в Москве, где победителей выбирают сами профессионалы медиарынка, Национальная Медиа Группа (НМГ) 13 мая была отмечена специальной наградой за создание социально значимого контента.
В прошлом году НМГ стала триумфатором премии, завоевав большинство наград. В этом году, как подчеркнула Баланова, компания вновь рассчитывала на высокую оценку коллег и получила специальный приз.
«В Национальной Медиа Группе мы действительно считаем, что медиа должны выполнять не только традиционные роли <...>, но и должны менять жизнь к лучшему, и делаем огромное количество благотворительных и социальных проектов», — подчеркнула генеральный директор НМГ.
Баланова добавила, что за годы работы в благотворительной и социальной среде сборы НМГ приближаются к 10 млрд рублей. Также гендиректор НМГ отдельно поблагодарила руководителя направления корпоративной социальной ответственности Марию Залунину.
НМГ и медиакорпорация Китая 8 мая заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.