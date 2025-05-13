Гала-концерт хора из детей дипломатов 17 стран состоялся в Москве
Гала-концерт хора из детей дипломатов 17 стран состоялся 13 мая в «Президент-отеле» в Москве. Художественным руководителем коллектива является народный артист РФ Илья Резник.
На торжественном открытии мероприятия выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Важно, что дети своим творчеством приближают миг, когда мы вновь скажем, что все люди братья и что впереди у нас светлая дорога», — отметил дипломат.
На концерте дети исполнили такие популярные советские и российские песни, как «Маленькая страна», «Прекрасное далеко», «Катюша» и «День Победы».
Резник, в свою очередь, поздравил собравшихся с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Ранее, 10 мая, в московском парке «Зарядье» состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня Победы в ВОВ. Участвовавший в мероприятии советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гармаш в беседе с журналистами отметил, что такие праздники необходимо отмечать «внутри себя», поскольку они «чувствуются везде». По его словам, человек чувствует День Победы, несмотря при этом на дату в календаре и сообщения прессы.