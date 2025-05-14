Заммэра Москвы Сергунина анонсировала детский фестиваль искусств

В столичном парке «Музеон» 31 мая и 1 июня пройдет Московский детский фестиваль искусств «Небо». Событие объединит творческие коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На два дня парк станет большой игровой и образовательной площадкой. Перед зрителями выступят 600 участников — это актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры, — рассказала Сергунина. — В программу войдет больше 90 событий, в том числе премьерные спектакли и мастер-классы».

Свои постановки на главной сцене «Музеона» покажут выпускники Школы-студии МХАТ, труппы Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и театра «Практика» и другие коллективы.

Там же состоится ряд премьер, среди которых — «Айболит спешит на помощь» режиссера Алексея Франдетти. Еще одна новинка — интерактивный спектакль уличного театра «Картония» по мотивам сказки «Приключения Чиполлино».

На площадке фестиваля будет несколько тематических зон. В одной из них будет проходить читка детских книг, в другой гостям будут рассказывать об экологических проектах. Кроме того, в «Музеоне» специалисты Политехнического музея проведут мастер-классы, на которых объяснят различные физические явления. В локации «Музыка и танец» пройдут занятия по сценическому движению и флешмобы современных хореографов.

Каждый вечер в парке будут проходить красочные шествия уличных артистов с участием оркестров.

Организаторами фестиваля выступают Департамент культуры Москвы и Парк Горького.