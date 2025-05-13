В Госдепе назвали встречу по Украине в Стамбуле «благоприятной возможностью»
Американская администрация считает критически благоприятной возможностью для прямых переговоров РФ и Украины планируемую 15 мая встречу в Стамбуле. Об этом 13 мая заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.
«Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины. <…> Это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — сказал он.
По словам Пиготта, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы встреча состоялась, а также стремится добиться прекращения огня и установления прочного мира.
С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент РФ Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.