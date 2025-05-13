В Дагестане двухлетняя девочка утонула в емкости для водопоя скота
В Республике Дагестан двухлетняя девочка утонула в емкости для водопоя скота. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 10 мая около 11:00 мск в селе Дардаркент Хивского района.
«Организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в Telegram-канале ведомства.
В марте прокуратура Москвы сообщила, что на севере столицы пятилетняя девочка упала в водоем около частного домовладения на Новосходненском шоссе и утонула. В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится процессуальная проверка.