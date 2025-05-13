Паралимпийская чемпионка по дзюдо была признана зрячей и получила пожизненный бан
Дзюдоистка из Азербайджана Шахана Гаджиева, ставшая чемпионкой на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году, была признана полностью зрячей и получила пожизненное отстранение от участия в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения. Об этом 13 мая сообщило радио «Sputnik Азербайджан».
Как уточняется, Гаджиева не прошла обязательную медкомиссию для дзюдоистов с частичным нарушением зрения в категории J2 (до 52 кг). В ходе обследования выяснилось, что у спортсменки отсутствуют какие-либо ограничения по зрению, вопреки ранее заявленному.
В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Азербайджана пояснили, что прежние категории B1, B2 и B3 были объединены в новые — J1 и J2. В результате реформы ряд диагнозов был исключен из допустимых для участия в J2, и часть атлетов, ранее входивших в эту категорию, потеряли право на выступление.
Ранее, 27 марта, антидопинговый трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) аннулировал результаты россиянина Николая Полухина на Паралимпиаде в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Обвинения возникли в результате расследований МПК доказательств, которые представило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).