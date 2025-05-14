В ста одежках: Канны открылись скандалом

Главный кинофестиваль в мире начался со скандалов. Для широкой публики главный из них — внезапный запрет на «голые» платья на красных дорожках Канн. Для профессионалов — сообщение о высоких пошлинах на иностранные фильмы в США, теперь все ждут, что именно в Каннах прозвучат какие-то ответные заявления. Но с первого же дня, еще до официального открытия, там зазвучали политические лозунги. Корреспондент «Известий» отправился на набережную Круазетт, узнал о планах якутских режиссеров, оценил наряды звезд и расспросил знаменитых соотечественников об эмоциях от открытия киносмотра.

Якуты покоряют Канны

Для «Известий» фестиваль начался со встречи с главными звездами якутского кино — режиссерами Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашевым. Оба лауреаты крупнейших отечественных фестивалей и премий и при этом очень успешны в якутском прокате. Они приехали на Круазетт (Давыдову пришлось добираться трое суток) не смотреть кино, а искать партнеров для собственных проектов: параллельно с фестивалем здесь проходит крупнейший в мире кинорынок, Давыдов и Бурнашев — официальные участники. В интервью «Известиям» они рассказали о своих проектах.

Режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Давыдов привез проект «Колыбельная». «Это якутская драма, — говорит он. — Я на нее хочу найти партнеров зарубежных для того, чтобы этот проект вести более грамотно. Не делать маленькое якутское кино, а отработать его шире». Также Давыдов рассказал, что у него есть несколько идей фильмов, которые он мог бы снять даже в Европе, в том числе на английском языке.

Степан Бурнашев сообщил, что у него есть готовый фильм, который он будет предлагать дистрибьюторам и сейлс-агентствам. «Это «Пентхаус», который я снимал в Малайзии. Это международный проект, на который я постараюсь найти покупателей. И на будущие свои идеи буду встречаться с разными продюсерами», — отметил режиссер.

Овации для террористов

Присутствие (и заметное) русскоязычных гостей понравилось не всем. Каннский кинофестиваль-2025 получается еще и как никогда политизированным: на него, например, был приглашен посол Украины во Франции, а в зале его встречали девушки с желто-синими флагами. Они же бурно аплодировали украинским военным, в числе которых оказались даже участники запрещенной в России террористической организации «Азов», которым нашлось место на сцене и у микрофона.

Режиссеры и актеры с Украины позируют с украинским флагом во время показа фильмов, посвященных Украине Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Так, среди приглашенных была замечена «старая знакомая» российских СМИ: Юлия Паевская с позывным Тайра. Она служила в «Азове» начальником медслужбы. В Мариуполе Тайру взяли в плен и впоследствии обменяли на российских военных. В Каннах Тайра олицетворяла, видимо, символ свободолюбия Европы. Не раз звучало и имя Бернара-Анри Леви, скромно именовавшегося "журналистом" и "режиссером", хотя он больше известен в качестве политтехнолога и конструктора цветных революций — ему приписывают госперевороты в целом ряде европейских и постсоветских стран. Украинцы в Каннах даже объявили о вручении этому видному деятелю киноиндустрии награды от ВСУ.

Голых не будет

Всего за день до открытия, когда образ каждой звезды предстоящего торжественного вечера, как правило, уже утвержден со стилистами и ждет своего часа на вешалке, организаторы из соображений приличия объявили о запрете «голых платьев» на мероприятиях смотра. Возможно, некоторых внезапный дресс-код мог заставить срочно искать альтернативу.

Белла Хадид на показе фильма «Три этажа» в рамках 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля Фото: TASS/Zuma/Imagespace

Статус главных поклонниц нарядов, едва скрывающих (а порой совсем нет) интимные части тела, заслужили супермодели. В разные годы в провокационных образах на Лазурном берегу блистали Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Кендал Дженнер, Белла Хадид. Последняя, например, в прошлый раз произвела здесь фурор, появившись на ковровой дорожке фильма «Три этажа» в черном облегающем платье Schiaparelli, обнажающим грудь. Прикрывало ее массивное скульптурное украшение из позолоченной латуни в виде бронхов. Еще более смелый наряд Хадид тогда выбрала для премьеры биографической драмы «Ученик. Восхождение Трампа» — прозрачное платье Saint Laurent на голое тело. В этот раз модель надела элегантное черное платье в пол.

Одной из первых на красной ковровой дорожке появилась Ирина Шейк в черном платье в мелкий белый горох из архивной коллекции Armani Privé c пышной юбкой и открытыми плечами. Модель Алессандра Амброссио отдала предпочтение яркой цветовой гамме и надела зеленое платье Zuhair Murad, хотя позволила себе глубокий разрез на юбке. Их коллега по цеху Хайди Клум предстала в розовом Elie Saab с длинным пышным шлейфом, хотя это тоже попало под запрет: организаторы просили избегать таких нарядов, которые могут мешать движению других гостей и затрудняют рассадку в театре.

В Каннах открылся 78-й Международный кинофестиваль. Старт программе даст дебютная картина француженки Амели Боннин «Оставь один день», а главным событием первого дня станет, пожалуй, получение из рук Леонардо Ди Каприо почетной «Золотой пальмовой ветви» Робертом Де Ниро. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Benoit Tessier Жюри основного конкурса кинофестиваля, которое в этом году возглавила французская актриса Жюльетт Бинош. В жюри также вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападиа, Дьедо Хамади, актер Джереми Стронг, актрисы Холли Берри и Альба Рорвахер, писатель Лейла Слимани Фото: REUTERS/Stephane Mahe На красной ковровой дорожке появилась супермодель Ирина Шейк в платье из архивной коллекции Armani Privé Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier На открытии также появились режиссер Квентин Тарантино, триумфатор прошлого года Шон Бейкер, взявший «Золотую пальмовую ветвь» за «Анору», и их коллега Клод Лелуш, кадр из фильма которого стал постером смотра в этом году. На фото — Квентин Тарантино с супругой Даниэлой Пик Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier Фархана Боди на красной дорожке Фото: Getty Images/Andreas Rentz В этом году мировой смотр получил рекордное количество заявок — 2909. На фото — режиссер Амели Боннен в окружении актеров Фото: REUTERS/Stephane Mahe Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия и показа фильма «Уехать однажды» Фото: Getty Images/Mike Marsland Китайская актриса Вань Цяньхуэй на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля Фото: REUTERS/Stephane Mahe Церемонию открытия кинофестиваля также посетила Алессандра Амбросио Фото: Getty Images/Andreas Rentz Хайди Клум в наряде от Elie Saab с длинным пышным шлейфом Фото: REUTERS/Stephane Mahe Гостями 78-го Каннского кинофестиваля стали и наши соотечественники. В их числе основатели модного дома YANINA Couture — Юлия и Дарья Янины Фото: Getty Images/Daniele Venturelli Ева Лонгория на красной дорожке Фото: Getty Images/Gareth Cattermole Кинофестиваль будет проходить с 13 по 24 мая. На фото — Надин Нассиб Нджейм Фото: Getty Images/Daniele Venturelli Актриса Фредерик Бель на открытии 78-го Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre Главным событием открытия стало вручение почетной «Золотой пальмовой ветви» Роберту Де Ниро. Награду вручил Леонардо Ди Каприо Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Максимально соответствовал дресс-коду наряд председателя жюри – французской актрисы Жюльет Бинош: белые брюки и топ с капюшоном. Образы мужчин оставили публику без сюрпризов, разве что Джереми Стронг (читайте наше интервью с ним о фильме «Ученик», который в прошлом году был в конкурсе Канн) отличился цветов костюма — коралловым. На открытии также появились Квентин Тарантино, триумфатор прошлого года Шон Бейкер, взявший «Золотую пальмовую ветвь» за «Анору», а также их коллега по цеху Клод Лелуш, кадр из фильма которого «Мужчина и женщина» стал постером смотра в этом году.

Русские на 78-м Каннском кинофестивале

Гостями 78-го Каннского кинофестиваля стали и наши соотечественники. В их числе основатели Модного Дома YANINA Couture — Юлия и Дарья Янины. Для выхода на красную дорожку Дарья отдала предпочтение облегающему чёрному платью в пол с акцентной вышивкой из камней на открытой спине. Образ из кутюрной коллекции «Phoenix» SS’24 ранее был презентован в рамках Неделе Высокой моды в Париже. Юлия появилась в уникальном ансамбле черного цвета: жакете и платье с ручной вышивкой, отсылающим к мотивам той же коллекции.

Актриса Александра Киселева в Канны приехала впервые. С собой она привезла несколько образов от отечественных брендов.

— Я решила с гордостью и радостью поддержать русских дизайнеров. Мои выходы в Galina Podzolko обещают быть олицетворением женственности, поддерживающей русские мотивы в тканях. А выходы в бренде Vassa&Co — это, как всегда, про желание подчеркнуть мою природную строгость и дерзость. Новые вводные про дресс-код удивили, но учитывая последние очень откровенные выходы звезд может и стоило поставить такое ограничение. Всё же должны быть рамки на празднике, который создан во имя такого искусства, как кино. В мои планы не входили такие образы, поэтому я с легкостью двигаюсь по намеченному плану, — сказала она «Известиям».

Телеведущая Екатерина Мцитуридзе надела элегантное вечернее платье российского дизайнера Яны Расковаловой, дополнив образ ювелирными украшениями модного дома.

— То, что организаторы ввели новый, более строгий дресс-код на ковровой дорожке, я считаю более чем своевременным, — отметила в беседе с «Известиями» Екатерина Мцитуридзе. — В прошлые два года «голые платья» ушли в пошлость и создавали немного не ту атмосферу в Каннах, которая могла бы соответствовать уровню фестиваля номер один. Одно дело, соблазнительный легкий нюд, а другое — вульгарные образы как с порно или фрик-шоу.

Как прошло открытие

Председатель жюри Жюльетт Бинош в своей приветственной речи отметила, что для нее искусство — главное, потому что оно останется, а остальное, включая политику и другие темы, волнующие людей, отойдут на второй план, забудутся. И помнить их будут по тому, как они их покажут в фильмах.

Отдельно Канны на открытии вспомнили ушедшего в этом году Дэвида Линча, для которого искусство тоже всегда было главнее всего. В честь него Милен Фармер спела для собравшихся проникновенную балладу, а фестиваль показал фрагменты его фильма «Дикие сердцем», который много лет назад принес Линчу «Золотую пальмовую ветвь».

Но главным событием открытия стало вручение почетной «Золотой пальмовой ветви» Роберту Де Ниро. Сделать это поручили Леонардо Ди Каприо, которого публика встретила стоя и, пожалуй, еще более восторженно, чем самого Де Ниро. Ди Каприо сказал, что задолго до того, как они встретились на площадке на фильме «Жизнь того парня», Де Ниро был для него всем, образцом идеального артиста, который не просто вживается в роль, а физически меняется для нее, проходит через полное перевоплощение. Он вспомнил, как смотрел «Таксиста», «Охотника на оленей», «Бешеного быка».

— Не будем забывать, что он научил несколько поколений смотреть в зеркало и говорить с самим собой. Не будем лукавить, каждый из нас делал это хоть раз, — пошутил Ди Каприо о знаменитой сцене из «Таксиста».

Конечно, в нарезке иконических сцен с Де Ниро, которую потом показали, эта была ключевой и самой длинной. Кажется, Ди Каприо угадал. Другое дело, что среди них практически не было фильмов моложе тридцати лет. Но публику так разогрели, что к выходу Де Ниро она была уже в экстазе. Есть ли в мире кто-то, кто не обожает Де Ниро?

Он стоял на сцене перед бьющемся в истерике залом и растроганно шмыгал носом. И тихо говорил только «спасибо, спасибо». Улыбался и держал коробку с веткой. И если бы он просто стоял так еще часик, можно было бы закрывать фестиваль, потому что ничего ярче уже бы не случилось.

Де Ниро в речи вспоминал, как первый раз приехал в Канны со «Злыми улицами» Скорсезе и как потом ездил с другими картинами, был президентом жюри, был просто почетным гостем, последний раз привозил сюда «Убийц цветочной луны» все того же Скорсезе.

Де Ниро заявил, что Дональд Трамп борется против искусства своими законами, и потом перешел к той самой скандальной пошлине на иностранное кино. Актер вспомнил, как он и все его поколение учились кинематографу на европейском кино. «Сегодня и следующие 11 дней мы будем демонстрировать нашу твердость и нашу твердость главным нашим принципам — свободе, равенству и братству», — последние слова Де Ниро произнес, конечно, по-французски под бурные аплодисменты.

А после на сцену вышел Квентин Тарантино. Он проорал, что 78 Каннский международный кинофестиваль открыт, швырнул микрофон на сцену и немедленно ушел. Впрочем, потом вышел вместе с Де Ниро, Фармер и всеми-всеми звездами на групповое фото на память. Публика неистовствовала. Канны открылись так, что этого настроения хватит надолго.