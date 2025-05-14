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Мобилизованным хотят разрешить не платить транспортный налог

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Мобилизованным хотят разрешить не платить транспортный налог за один автомобиль, если в семье имеется несколько транспортных средств. Как выяснили «Известия», такой законопроект 14 мая будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в целях поддержки семей военнослужащих. Документ есть в распоряжении «Известий».

Как поясняют в нем авторы, в настоящее время в законах отдельных субъектов РФ есть льготы по уплате транспортного налога, например, в Кемеровской, Ростовской, Московской областях и республике Татарстан. При этом они являются разрозненными. В одних субъектах льготы предоставляются за определенные налоговые периоды, в других — только в отношении мобилизованных или в отношении мобилизованных и членов их семей.

В целях установления права для мобилизованных из всех регионов, законопроектом предлагается закрепить, что объектом налогообложения по транспортному налогу не является один из легковых автомобилей, зарегистрированных на лиц, призванных на военную службу по мобилизации и членов их семей, по выбору налогоплательщиков.

«Находясь в зоне специальной военной операции, мобилизованные, как правило, не пользуются автомобилем, эксплуатируя его лишь в недолгие периоды отпуска. Конечно, транспорт может оставаться в распоряжении семьи — это очевидно. Но в целом справедливо освободить самих военнослужащих от уплаты транспортного налога на один автомобиль в семье мощностью до 150 лошадиных сил. Мы убеждены: государство должно встать на сторону тех, кто защищает Родину, и по возможности снимать с них дополнительные финансовые обязательства», — пояснил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

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