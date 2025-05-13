Трамп предостерег Запад от вмешательства в конфликт на Украине
Западным странам не стоит вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом 13 мая заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, трансляция которого велась на YouTube-канале вещателя Fox News.
«Западу не следует втягивать себя <...> еще в один бесконечный <конфликт> в Европе», — отметил американский лидер, комментируя украинский кризис.
По его словам, страны Запада, «как одна непобедимая команда», должны работать сообща, занимаясь крупнейшими долгосрочными угрозами.
Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна активизировала усилия по разрешению украинского кризиса, и призвал НАТО не быть частью этого конфликта.
11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. В тот же день Эрдоган поприветствовал предложение России, подчеркнув готовность предоставить площадку для встречи.