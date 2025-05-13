Спорткомплекс с регбийной ареной построят в районе Хорошево-Мневники
В Мневниковской пойме построят многофункциональный комплекс с ареной для регби. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в составе спортивного кластера будет построен регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Под строительство город выделил участок площадью 4,34 га, уточняет сайт kp.ru. Кроме того, инвестор сможет построить общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тыс. кв. м, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Размер регбийной арены с полем составит 122 х 80 м, там же оборудуют трибуны на 3 тыс. мест, пишет НСН. Площадь деловой части стадиона и подтрибунных помещений составит 20 тыс. кв. м.