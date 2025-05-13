Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев приехал с рабочей поездкой в Мурманскую область, где провел встречу с губернатором Андреем Чибисом. Главными темами разговора 13 мая стали развитие регионального рыбохозяйственного комплекса и вопросы экологии.

«Мурманская область — один из значимых регионов России по многим направлениям экономики. Субъект известен своими залежами полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Развита горнорудная промышленность, в частности добыча и обогащение сырья для производства фосфорных удобрений. Заметную роль играют металлургия, транспортный комплекс, а также туризм», — заявил Патрушев.

Также было отмечено, что регион играет значимую роль в сфере рыболовства. Для того чтобы стимулировать инвестиции в отрасль, запущен специальный механизм «квоты под киль». Благодаря ему в Мурманской области уже построены восемь заводов и шесть судов. В ходе поездки Патрушев посетил одно из них — «Капитан Соколов».

Говоря о природоохранной сфере, вице-премьер отметил, что за шесть лет реализации нацпроекта «Экология» региону было выделено более 2,7 млрд рублей. Мурманская область участвовала в мероприятиях трех федеральных проектов: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». В рамках последнего в том числе была рекультивирована одна из самых крупных за полярным кругом городских свалок. Патрушев вместе с руководством Минприроды России и Росприроднадзора проверил результат работы над объектом.

После вице-премьер и глава региона обсудили участие Мурманской области в новом нацпроекте «Экологическое благополучие». Также в регионе запланирована реализация мероприятий федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Ранее 13 мая сообщалось, что Патрушев во время осмотра вместе с Чибисом рыболовецкого судна «Капитан Соколов» в Мурманской области указал, что пользователи региона вылавливают более 10% от общероссийских объемов рыбы. На борту судна размещается современная рыбообрабатывающая фабрика производительностью до 150 т мороженой рыбы и консервов в сутки.

Также в ходе поездки вице-премьер отметил, что проект утилизации затонувшего плавучего дока в Мурманской области является беспрецедентным для России, поскольку акватория региона имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути.