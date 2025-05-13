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Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность американский НПО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Генеральная прокуратура РФ 13 мая признала нежелательной на территории страны деятельность американской неправительственной организации (НПО) International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani.

По данным Генпрокуратуры, организация была создана в 2018 году. Основной целью была обозначена работа по защите прав коренных народов, их интеграция в мировое сообщество, а также продвижение традиционных ценностей.

«Фактическая же деятельность ее участников направлена на поддержку и подготовку к антироссийским выступлениям на международных мероприятиях, в том числе проводимых под эгидой ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что на сайте НПО регулярно публикуются материалы о мнимых нарушениях свободы малых этносов в РФ.

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Ранее, 25 марта, Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность финансируемой НАТО международной НПО The European Leadership Network. На своих ресурсах эта организация публикует материалы, в которых несогласные с западной повесткой страны заявлены как «агрессоры».

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