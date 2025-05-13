Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность американский НПО
Генеральная прокуратура РФ 13 мая признала нежелательной на территории страны деятельность американской неправительственной организации (НПО) International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani.
По данным Генпрокуратуры, организация была создана в 2018 году. Основной целью была обозначена работа по защите прав коренных народов, их интеграция в мировое сообщество, а также продвижение традиционных ценностей.
«Фактическая же деятельность ее участников направлена на поддержку и подготовку к антироссийским выступлениям на международных мероприятиях, в том числе проводимых под эгидой ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре добавили, что на сайте НПО регулярно публикуются материалы о мнимых нарушениях свободы малых этносов в РФ.
Ранее, 25 марта, Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность финансируемой НАТО международной НПО The European Leadership Network. На своих ресурсах эта организация публикует материалы, в которых несогласные с западной повесткой страны заявлены как «агрессоры».