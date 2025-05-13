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Эксперт рассказала о влиянии крема с SPF-защитой на синтез витамина D

Эксперт Ульянова: в реальных условиях применение крема с SPF-защитой не вредит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Фармэксперт Ирина Ульянова рассказала, как крем с SPF-защитой влияет на синтез витамина D.

В беседе с агентством RuNews24.Ru во вторник, 13 мая, специалист рассказала, что исследования на эту тему дают противоречивые результаты. Одни эксперименты указывают на снижение выработки витамина D при использовании солнцезащитных средств, другие утверждают обратное.

По ее словам, концентрация витамина D в организме может зависеть от многих факторов, включая исходный уровень витамина до начала отпускного периода.

«Исследования показывают, что даже при использовании солнцезащитного крема с SPF 15, нанесенного в достаточном количестве, чтобы предотвратить ожоги, концентрация 25-гидроксивитамина D3 в сыворотке крови повышается», — отметила Ульянова.

То есть в реальных условиях использование солнцезащитных средств не снижает уровень витамина D. Она подчеркнула, что разумное использование солнцезащитных средств широкого спектра действия — ключ к защите от солнечных ожогов, не снижая уровень витамина D у здоровых людей.

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Ранее 13 мая косметолог Наталья Рябинова рассказала, что выбор подходящего крема или спрея зависит от фототипа кожи. Для первого и второго фототипов со светлой кожей следует выбирать средство с фактором защиты SPF 50+, пишет RT. Третий и четвертый фототипы отличаются средней смуглостью, им подойдут средства с SPF 30–50, отмечает 360.ru.

В апреле врач-эндокринолог Аминат Гаппоева рассказала о вреде недостатка витамина D в организме. По ее словам, в этом случае есть риск развития остеопороза.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с НСН предупредила, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению. Она подчеркнула, что при выходе на солнце обязательно стоит использовать кремы SPF 50+.

Дерматологи всё же рекомендуют наносить SPF защиту под макияж, чтобы не создавать дискомфорта, сообщает сайт kp.ru.

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