Эксперт рассказала о влиянии крема с SPF-защитой на синтез витамина D
Фармэксперт Ирина Ульянова рассказала, как крем с SPF-защитой влияет на синтез витамина D.
В беседе с агентством RuNews24.Ru во вторник, 13 мая, специалист рассказала, что исследования на эту тему дают противоречивые результаты. Одни эксперименты указывают на снижение выработки витамина D при использовании солнцезащитных средств, другие утверждают обратное.
По ее словам, концентрация витамина D в организме может зависеть от многих факторов, включая исходный уровень витамина до начала отпускного периода.
«Исследования показывают, что даже при использовании солнцезащитного крема с SPF 15, нанесенного в достаточном количестве, чтобы предотвратить ожоги, концентрация 25-гидроксивитамина D3 в сыворотке крови повышается», — отметила Ульянова.
То есть в реальных условиях использование солнцезащитных средств не снижает уровень витамина D. Она подчеркнула, что разумное использование солнцезащитных средств широкого спектра действия — ключ к защите от солнечных ожогов, не снижая уровень витамина D у здоровых людей.
Ранее 13 мая косметолог Наталья Рябинова рассказала, что выбор подходящего крема или спрея зависит от фототипа кожи. Для первого и второго фототипов со светлой кожей следует выбирать средство с фактором защиты SPF 50+, пишет RT. Третий и четвертый фототипы отличаются средней смуглостью, им подойдут средства с SPF 30–50, отмечает 360.ru.
В апреле врач-эндокринолог Аминат Гаппоева рассказала о вреде недостатка витамина D в организме. По ее словам, в этом случае есть риск развития остеопороза.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с НСН предупредила, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению. Она подчеркнула, что при выходе на солнце обязательно стоит использовать кремы SPF 50+.
Дерматологи всё же рекомендуют наносить SPF защиту под макияж, чтобы не создавать дискомфорта, сообщает сайт kp.ru.