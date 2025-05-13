Польша начала процедуру запрета на въезд Милорада Додика

Польша запретит въезд на свою территорию президенту Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ) Милораду Додику. Об этом 13 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Польши.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие меры были приняты на фоне углубляющегося политического кризиса в Боснии, где Додик обвиняется в подрыве конституционного порядка.

«Начата процедура запрета на въезд Милорада Додика на территорию страны. <...> Процедура продолжается. Она будет завершена через несколько дней», — говорится в заявлении польского МИДа.

Помимо этого ранее аналогичные ограничения против Додика ввели Германия и Австрия. Таким образом, Варшава присоединилась к европейским странам, которые выступают против попыток боснийских сербов ослабить центральную власть в стране.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 15 марта заявил, что не исключает возможности ареста Додика военнослужащими Европейского союза (ЕС). По словам Вулина, в том числе по ордеру суда Боснии и Герцеговины попытаются арестовать председателя парламента Ненада Стевандича и премьер-министра республики Радована Вишковича.

Прокуратура Боснии и Герцеговины 16 марта постановила задержать Додика и Вишковича. Их обвиняют якобы в посягательстве на конституционный строй. Позднее, 23 апреля, интернет-портал Klix.ba сообщил, что сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA) БиГ попытались задержать президента Республики Сербской в Восточном Сараево, однако столкнулись с противодействием сотрудников МВД энтитета.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Это решение может быть обжаловано.