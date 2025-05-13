На Солнце произошла первая за полтора месяца сверхмощная вспышка
На Солнце зафиксирована первая за полтора месяца вспышка максимального класса мощности X. Об этом 13 мая говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X. Предварительный балл — X1.2. Это первое событие данного класса после примерно 1,5-месячного перерыва», — сказано в сообщении.
Уточняется, что максимум излучения зарегистрирован в 18:38 мск. Вспышка произошла на западном краю Солнца, поэтому глобально опасности для Земли не представляет.
Ранее, 1 апреля, на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Уточняется, что мощная вспышка была продолжительностью 16 минут.
Днем ранее ученые сообщили о резком росте активности Солнца. По их данным, за последние четыре дня на поверхности звезды произошло более 50 вспышек.