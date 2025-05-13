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Трамп анонсировал отмену санкций США против Сирии

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в ходе первого дня визита в Саудовскую Аравию 13 мая заявил, что намерен отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс».

Американский лидер пояснил, что к этому решению его подтолкнуло обсуждение ситуации в арабской республике с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на процветание», — приводит агентство Reuters слова Трампа на инвестиционном форуме.

Он добавил, что на текущей неделе госсекретарь США Марко Рубио должен провести в Турции встречу с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

«Пришло их время проявить себя. Мы отменим все санкции. Удачи, Сирия, покажи нам что-то особенное», — пожелал президент США.

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Трамп 13 мая приехал в Саудовскую Аравию в рамках первого государственного турне после того, как победил на президентских выборах в январе. Самолет главы США приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. В рамках поездки американская делегация займется расширением сотрудничества с аравийскими монархиями. Также Вашингтон обсудит с Эр-Риядом вопросы обороны и безопасности, среди которых будут рассмотрены ситуации в секторе Газа, Йемене, на Украине. Визит президента США продлится до 16 мая.

12 мая газета The Telegraph сообщила, что президент Сирии Ахмед Аш-Шараа предложил американскому коллеге разные инвестиционные возможности в стране, включая строительство в столице «Башни Трампа». По мнению издания, так аш-Шараа хочет добиться смягчения санкций США.

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