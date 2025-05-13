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Психолог назвала способ справиться с хронической усталостью

Психолог Сальникова: чтобы вылечить хроническую усталость, надо менять режим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как справиться с хронической усталостью.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 13 мая, специалист подчеркнула, что хроническая усталость является недугом, к которому следует относиться серьезно. Психолог дала несколько советов, как с ним справиться. Прежде всего следует дать себе время на выздоровление, а также изменить режим дня. Она пояснила, что стоит начать делать что-то по-другому, то есть начать думать иначе.

«Очень сложно изменить свой мозг, когда 30, 40, 50 лет вы думали по одному, а сейчас пытаетесь перестроить. Это сначала вызовет дополнительный стресс», — предупредила Сальникова.

По ее словам, также можно обратиться за медикаментозной помощью, пообщаться со специалистами, получить поддержку родственников и друзей. Главное — не ожидать от себя быстрых результатов.

Сальникова добавила, что в профилактике хронической усталости важно не забывать про отдых, чередовать физические и умственные нагрузки.

Ни сна, ни отдыха: как возникает синдром хронической усталости
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Ранее в этот день Сальникова рассказала, по каким симптомам можно определить хроническую усталость. Ее серьезными признаками являются постоянная сонливость и бессонница.

13 мая невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что пасмурная погода может способствовать развитию так называемой сезонной депрессии. Она предупредила, что дождливая весна может привести к нарушению циркадных ритмов: если света недостаточно, снижается выработка мелатонина и серотонина — гормонов, которые регулируют сон и настроение.

12 мая врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что прогулки и санаторий помогут побороть хроническую усталость. По ее словам, состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов, сообщает 360.ru.

В январе врач-эндокринолог Екатерина Иванникова заявила, что хроническая усталость может спровоцировать проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет. По ее словам, говорить о хронической усталости можно лишь в том случае, если при нормированном режиме сна, отходе ко сну не позднее 23:00 и балансе работы и отдыха человек все равно испытывает недомогание, отмечает НСН.

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