В Подмосковье объявлен второй класс пожарной опасности 15 мая
Второй класс пожарной опасности установлен на большей части территории Московской области 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона во вторник, 13 мая.
«15 мая на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — первый класс пожарной опасности», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
При этом в Подольском лесничестве и лесничестве «Русский лес» установлен третий класс пожарной опасности, сообщает 360.ru.
Жителей попросили соблюдать правила противопожарной безопасности и при обнаружении возгораний незамедлительно звонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру «112».
8 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территориях Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов РФ ожидается чрезвычайный пятый класс пожарной опасности.
5 мая в центральных, восточных и западных районах Крыма был объявлен высокий класс пожарной опасности, передает RT.