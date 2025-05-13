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В Подмосковье объявлен второй класс пожарной опасности 15 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Второй класс пожарной опасности установлен на большей части территории Московской области 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона во вторник, 13 мая.

«15 мая на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — первый класс пожарной опасности», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

При этом в Подольском лесничестве и лесничестве «Русский лес» установлен третий класс пожарной опасности, сообщает 360.ru.

Жителей попросили соблюдать правила противопожарной безопасности и при обнаружении возгораний незамедлительно звонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру «112».

Пламенный ответ: в России в десять раз возросло число лесных пожаров
В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации

8 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территориях Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов РФ ожидается чрезвычайный пятый класс пожарной опасности.

5 мая в центральных, восточных и западных районах Крыма был объявлен высокий класс пожарной опасности, передает RT.

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