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Израиль нанес удар по месту нахождения главы военного крыла ХАМАС

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Фото: REUTERS
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Израиль нанес удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, целью которого был глава военного крыла ХАМАС Мухаммед Синвар. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС в командно-контрольном центре, расположенном в подземном террористическом инфраструктурном объекте под Европейской больницей в Хан-Юнисе», — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным радиостанции Kan, лидер военного крыла организации ХАМАС находился в подземном объекте, подвергшемся нападению под Европейским госпиталем.

Отмечается, что неизвестно, привела ли операция к его смерти, но на месте присутствовали и другие старшие члены организации.

«До и во время удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные», — дополнили в ЦАХАЛ.

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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута. Даже если палестинское движение отпустит 10 заложников, израильская сторона не остановится, подчеркнул премьер-министр.

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