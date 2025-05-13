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Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерной сделки

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Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
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Вашингтон сведет поставки иранской нефти к нулю и добьется банкротства страны, если Иран откажется от ядерной сделки. Об этом 13 мая заявил США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

«Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше. Вы знаете, что они были фактически обанкротившейся страной из-за того, что я сделал»,— сообщил он в выступлении, которое транслировалось на странице Белого дома в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Президент добавил, что США предлагают Ирану новый путь к более привлекательному будущему.

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12 мая Госдеп сообщил, что США ввели санкции против одного юридического и трех физических лиц из Ирана, включая компанию Fuya Pars Prospective Technologists. Это было сделано под предлогом борьбы с разработкой ядерного оружия.

Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.

В тот же день в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Исламскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф. 12 апреля состоялся первый раунд переговоров в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля.

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