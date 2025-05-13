Трамп анонсировал присутствие Рубио и других эмиссаров США на переговорах по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители страны полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом 13 мая заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе инвестиционного форума в Эр-Рияде, трансляция которого велась на Youtube-канале Fox News.
Президент Соединенных Штатов отметил, что «неустанно работал» на тем, чтобы завершить украинский конфликт.
«Переговоры <...> могут дать довольно хорошие результаты. Наши люди поедут туда. Марко [Рубио] поедет туда. Другие поедут тоже», — подчеркнул он.
Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что для присутствия на переговорах между Москвой и Киевом в Турцию отправятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
С инициативой о прямых переговорах 11 мая выступил президент РФ Владимир Путин, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.