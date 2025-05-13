В Союзе кинематографистов РФ назвали необходимые для показа в школах фильмы
Современные дети должны знать советские сказки, а также фильмы жанра «школьное кино». Об этом «Известиям» 13 мая заявила президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталия Примакова.
По ее словам, в перечень 100 лучших советских и российских фильмов должно войти семейное и детское кино. Это и сказки, и приключенческие картины, и фильмы про животных, и военное кино, а также спортивные драмы и экранизации классики.
Она отметила, что дети должны знать советские сказки. Кроме того, Примакова добавила, что во времена СССР большое развитие получил жанр «школьное кино» — это, например, фильмы Динары Асановой, дебютная картина режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш», а также фильмы «Чучело», «Вам и не снилось», «Доживем до понедельника».
Среди достойных списка фильмов она назвала кинокартины «Сестренка», «Частное пионерское», «Костя Ника», «Чук и Гек». Также Примакова подчеркнула, что в перечень должно войти российское кино «Чебурашка», фильмы про животных («Пальма», «Африка, «Огненный лис») и спортивные драмы («Движение вверх», «Лед»).
Она также отметила, что, по ее мнению, к отбору обязательно должны быть подключены киноведы.
«Должен быть серьезный отбор, в котором обязательно должны участвовать киноведы, а не только режиссеры, актеры, операторы или продюсеры. На мой взгляд, именно киноведы оценивают кино в целом, могут выявить его идеологическое, патриотическое, образовательное и воспитательное начало», — отметила она.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и президентскому Совету по культуре и искусству сформировать перечень из 100 советских и российских фильмов для показа в школах.
Кроме того, он поручил правительству совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кино, на финансирование национальных анимационных фильмов.