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В Союзе кинематографистов РФ назвали необходимые для показа в школах фильмы

Президент гильдии киноведов Примакова: школьники должны знать советские сказки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Современные дети должны знать советские сказки, а также фильмы жанра «школьное кино». Об этом «Известиям» 13 мая заявила президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталия Примакова.

По ее словам, в перечень 100 лучших советских и российских фильмов должно войти семейное и детское кино. Это и сказки, и приключенческие картины, и фильмы про животных, и военное кино, а также спортивные драмы и экранизации классики.

Она отметила, что дети должны знать советские сказки. Кроме того, Примакова добавила, что во времена СССР большое развитие получил жанр «школьное кино» — это, например, фильмы Динары Асановой, дебютная картина режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш», а также фильмы «Чучело», «Вам и не снилось», «Доживем до понедельника».

Среди достойных списка фильмов она назвала кинокартины «Сестренка», «Частное пионерское», «Костя Ника», «Чук и Гек». Также Примакова подчеркнула, что в перечень должно войти российское кино «Чебурашка», фильмы про животных («Пальма», «Африка, «Огненный лис») и спортивные драмы («Движение вверх», «Лед»).

Она также отметила, что, по ее мнению, к отбору обязательно должны быть подключены киноведы.

«Должен быть серьезный отбор, в котором обязательно должны участвовать киноведы, а не только режиссеры, актеры, операторы или продюсеры. На мой взгляд, именно киноведы оценивают кино в целом, могут выявить его идеологическое, патриотическое, образовательное и воспитательное начало», — отметила она.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и президентскому Совету по культуре и искусству сформировать перечень из 100 советских и российских фильмов для показа в школах.

Кроме того, он поручил правительству совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кино, на финансирование национальных анимационных фильмов.

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