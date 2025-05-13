Пальмы ждут: начался 78-й Каннский кинофестиваль

В Каннах открылся 78-й Международный кинофестиваль. Старт программе даст дебютная картина француженки Амели Боннин «Оставь один день», а главным событием первого дня станет, пожалуй, получение из рук Леонардо Ди Каприо почетной «Золотой пальмовой ветви» Робертом Де Ниро. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Жюри основного конкурса кинофестиваля, которое в этом году возглавила французская актриса Жюльетт Бинош. В жюри также вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападиа, Дьедо Хамади, актер Джереми Стронг, актрисы Холли Берри и Альба Рорвахер, писатель Лейла Слимани
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
На красной ковровой дорожке появилась супермодель Ирина Шейк в платье из архивной коллекции Armani Privé
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
На открытии также появились режиссер Квентин Тарантино, триумфатор прошлого года Шон Бейкер, взявший «Золотую пальмовую ветвь» за «Анору», и их коллега Клод Лелуш, кадр из фильма которого стал постером смотра в этом году. На фото — Квентин Тарантино с супругой Даниэлой Пик
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Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Фархана Боди на красной дорожке
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В этом году мировой смотр получил рекордное количество заявок — 2909. На фото — режиссер Амели Боннен в окружении актеров
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Фото: Getty Images/Mike Marsland
Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия и показа фильма «Уехать однажды»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Китайская актриса Вань Цяньхуэй на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля
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Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Церемонию открытия кинофестиваля также посетила Алессандра Амбросио
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Хайди Клум в наряде от Elie Saab с длинным пышным шлейфом
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Фото: Getty Images/Daniele Venturelli
Гостями 78-го Каннского кинофестиваля стали и наши соотечественники. В их числе основатели модного дома YANINA Couture — Юлия и Дарья Янины
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Фото: Getty Images/Gareth Cattermole
Ева Лонгория на красной дорожке
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Фото: Getty Images/Daniele Venturelli
Кинофестиваль будет проходить с 13 по 24 мая. На фото — Надин Нассиб Нджейм
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Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre
Актриса Фредерик Бель на открытии 78-го Каннского кинофестиваля
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Главным событием открытия стало вручение почетной «Золотой пальмовой ветви» Роберту Де Ниро. Награду вручил Леонардо Ди Каприо
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