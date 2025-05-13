Пальмы ждут: начался 78-й Каннский кинофестиваль

На открытии также появились режиссер Квентин Тарантино, триумфатор прошлого года Шон Бейкер, взявший «Золотую пальмовую ветвь» за «Анору», и их коллега Клод Лелуш, кадр из фильма которого стал постером смотра в этом году. На фото — Квентин Тарантино с супругой Даниэлой Пик