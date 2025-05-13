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Эксперт рассказала о деталях проведения грядущих ОГЭ и ГИА в России

Эксперт Подсухина: в некоторых регионах трансляция ОГЭ пройдет в режиме онлайн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В российских школах начался период государственных экзаменов, и в этом году контроль за их проведением стал еще строже. Виктория Подсухина, руководитель регионального преподавания MAXIMUM Education, 13 мая рассказала «Известиям», какие меры принимаются для предотвращения нарушений.

По ее словам, во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) участникам запрещено проносить телефоны, планшеты и умные часы. На входе их проверяют металлодетекторами, а личные вещи оставляют в специальных хранилищах. В аудиториях ведется видеонаблюдение, причем в некоторых регионах трансляция идет в режиме онлайн — за процессом следят наблюдатели и надзорные органы.

Кроме того, контрольно-измерительные материалы (КИМ) печатают прямо перед экзаменом, чтобы исключить утечки. А после проверки работы анализируют на совпадения: системы ищут признаки списывания, в том числе по одинаковым ошибкам. Если подозрения подтвердятся, результаты аннулируют.

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Также действуют меры по цифровому мониторингу: проводится проверка работ на совпадения, а системы анализируют вероятность списывания, в том числе через совпадения в ошибках. При выявлении подозрений материалы могут быть направлены на повторную экспертную проверку. Кроме того, организован мониторинг интернет-пространства и мессенджеров в день проведения экзамена, чтобы пресекать попытки распространения заданий или ответов.

«Параллельно тестируются технологии анализа текстов, которые позволяют выявлять заимствования из открытых источников. Это направление пока находится в стадии пилота, но в будущем его планируют внедрить более широко», — отметила Подсухина.

Что касается нововведений, то все корректировки в ЕГЭ и ОГЭ публикуют до февраля. В этом году в ЕГЭ по русскому языку усложнилось задание на языковые средства, а в сочинении-рассуждении изменили критерии. Математика осталась без изменений. В ОГЭ по русскому тоже подкорректировали сочинение: уточнили формулировки и систему баллов.

Подсухина отметила: если произойдет кибератака, сбой логистики или другая чрезвычайная ситуация, экзамен просто перенесут. Альтернативных вариантов сдачи не предусмотрено.

«Важно понимать: при подтверждении факта нарушения — будь то списывание, использование подсказок или пронос запрещенной техники — результаты экзамена могут быть аннулированы. Ответственность может коснуться не только самих школьников, но и тех, кто способствовал нарушению», — подчеркнула эксперт.

Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как эффективно использовать оставшееся время для подготовки к ЕГЭ и свести стресс к минимуму. По ее словам, в случае если школьник решил подготовиться за короткий срок в два-три месяца, ему лучше сосредоточиться на каком-то одном предмете, чтобы добиться хорошего результата.

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