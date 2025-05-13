Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Спорт
ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Мир
В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе конфликта с Индией
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Мир
Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике
Мир
Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией
Мир
Лидер АдГ заявила о невозможности переговоров по Украине без учета интересов РФ
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Авто
Nissan закроет семь автозаводов вместе с увольнением 15% сотрудников
Мир
Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией

Трамп заявил о готовности Китая открыть рынок для товаров из США

0
EN
Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Китай готов «открыть рынок» для американских товаров, сторонам осталось только согласовать детали. Об этом 13 мая заявил президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

«Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали», — сообщил он на выступлении, которое транслировалось на странице Белого дома в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Таможне дают добро: США и Китай достигли перемирия в торговой войне
Приостановка «боевых действий» в случае нынешнего тарифного конфликта не гарантирует скорого «мира»

12 мая Трамп сообщил, что переговоры Китая и США по торговым разногласиям в Женеве прошли продуктивно. Он отметил, что страны добились полной перезагрузки отношений и договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней.

Ранее в этот день агентство «Синьхуа» сообщило о решении КНР приостановить или же отменить нетарифные контрмеры, которые были приняты против США со 2 апреля 2025 года. Уточнялось, что Вашингтон, в свою очередь, планирует изменить дополнительные таможенные пошлины на китайские товары.

Встреча между представителями КНР и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам состоялась 10 мая в Женеве. Китай на переговорах представлял вице-премьер Хэ Лифэн, а Соединенные Штаты — министр финансов Скотт Бессент.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025