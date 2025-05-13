Трамп заявил о готовности Китая открыть рынок для товаров из США
Китай готов «открыть рынок» для американских товаров, сторонам осталось только согласовать детали. Об этом 13 мая заявил президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
«Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали», — сообщил он на выступлении, которое транслировалось на странице Белого дома в социальной сети Х (бывш. Twitter).
12 мая Трамп сообщил, что переговоры Китая и США по торговым разногласиям в Женеве прошли продуктивно. Он отметил, что страны добились полной перезагрузки отношений и договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней.
Ранее в этот день агентство «Синьхуа» сообщило о решении КНР приостановить или же отменить нетарифные контрмеры, которые были приняты против США со 2 апреля 2025 года. Уточнялось, что Вашингтон, в свою очередь, планирует изменить дополнительные таможенные пошлины на китайские товары.
Встреча между представителями КНР и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам состоялась 10 мая в Женеве. Китай на переговорах представлял вице-премьер Хэ Лифэн, а Соединенные Штаты — министр финансов Скотт Бессент.