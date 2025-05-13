Три официальных пляжа откроют в Кургане этим летом
В Кургане летом 2025 года будут работать три официальных пляжа, два из них — на реке Тобол. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на соответствующее постановление городской мэрии.
Пляжи на реке Тобол откроются в районе ЦПКиО и в микрорайоне Солнечный. Третью зону отдыха откроют на карьере «Голубые озера» в районе поселка Рябково.
«Подготовка к купальному сезону заняла больше времени, чем обычно. Водолазами было обследовано дно Голубых озер. Также было проведено обследование дна Тобола в местах, где расположены пляжи», — приводит информагентство текст документа.
Пробы песка и воды, отобранные с мест отдыха, должны будут пройти лабораторные исследования на предмет безопасности. Сами территории перед открытием обновят, а спасательные службы очистят дно водоемов и установят буйки. До окончания купального сезона в местах отдыха будут дежурить спасатели.