США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на сумму $600 млрд

В ходе первого дня визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию между двумя странами подписан пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму $600 млрд. Соответствующее заявление было опубликовано 13 мая на сайте Белого дома.

Уточняется, что компании Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber обязуются инвестировать $80 млрд в передовые преобразующие технологии в обеих странах. Также между сторонами заключен договор об оборонном сотрудничестве на $142 млрд, в рамках которого Саудовской Аравии будет предоставлено «современное боевое оборудование и услуги от более чем десятка американских оборонных компаний».

«Крупные статьи экспорта включают газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на общую сумму $14,2 млрд, а также пассажирские самолеты Boeing 737-8 для AviLease на общую сумму $4,8 млрд», — говорится в документе.

Сумма всех контрактов соответствует заранее оговоренной сторонами цифре, однако перед встречей Трамп не раз заявлял, что хочет «округлить» сумму договора до $1 трлн.

Трамп 13 мая приехал в Саудовскую Аравию в рамках первого государственного турне после того, как он занял должность главы государства в январе. Глава США приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. В рамках поездки американская делегация займется расширением сотрудничества с аравийскими монархиями. Также Соединенные Штаты обсудят с Саудовской Аравией вопросы обороны и безопасности, среди которых будут рассмотрены ситуации в секторе Газа, Йемене, на Украине. Визит президента США продлится до 16 мая.