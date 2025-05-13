Ким Кардашьян заявила о прощении своего грабителя
Блогер и телезвезда Ким Кардашьян 13 мая заявила в зале суда, что прощает мужчину, принявшего участие в ее ограблении в 2016 году, отметив при этом, что событие нанесло ей неизгладимую травму. Ее слова передает телеканал CNN.
Обращаясь к подсудимому, который ранее прислал ей письмо с извинениями, Кардашьян сказала, что прощает его, «но это не меняет эмоций, чувств и травмы». Звезда также рассказала, как боялась умереть или быть изнасилованной в день случившегося.
Как указывает CNN, фигурантами дела об ограблении являются девять мужчин и одна женщина. Двое подсудимых уже признали вину в том или ином объеме.
В октябре 2016 года группа грабителей напала на Кардашьян в ее частных апартаментах в Париже. Угрожая пистолетом, злоумышленники в масках забрали шкатулку с драгоценностями, бриллиантовое кольцо и мобильные телефоны на общую сумму почти €10 млн.
Судебный процесс по делу начался в конце апреля 2025 года и, как ожидается, продлится месяц.