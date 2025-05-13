Три сотни остановочных комплексов снесут в Екатеринбурге в 2025 году
В Екатеринбурге до конца 2025 года планируют демонтировать 318 остановочных комплексов с киосками и навесами от дождя. Об этом глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков заявил в ходе доклада на комиссии гордумы по экономическому развитию.
«В результате анализа было установлено, что до конца 2025 года планируется вынести 318 остановочных навесов. И в 2025 году планируется установка порядка 75 новых остановочных навесов», — цитирует главу дептранса ИА «Ура.ру».
По словам Ощепкова, стоимость обустройства одной новой остановки составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму уже заложены средства на изготовление навеса и его монтаж, а также благоустройство участка после выноса киоска.
Чтобы ускорить обустройство новых остановок и установить в этом году еще 32 объекта, в бюджет необходимо заложить еще 45 млн рублей, отметил Ощепков, попросив депутатов поддержать его в этом вопросе.
Как отмечает ИА «Ура.ру», всего в Екатеринбурге установлено 1,5 тыс. остановок. Часть из них уже лишились навесов после выноса киосков. С 2017-го по 2024 год в столице Урала заменили 265 остановок.