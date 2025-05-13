Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Спорт
ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Мир
В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе конфликта с Индией
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Мир
Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике
Мир
Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией
Мир
Лидер АдГ заявила о невозможности переговоров по Украине без учета интересов РФ
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Авто
Nissan закроет семь автозаводов вместе с увольнением 15% сотрудников
Мир
Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией

Три сотни остановочных комплексов снесут в Екатеринбурге в 2025 году

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Екатеринбурге до конца 2025 года планируют демонтировать 318 остановочных комплексов с киосками и навесами от дождя. Об этом глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков заявил в ходе доклада на комиссии гордумы по экономическому развитию.

«В результате анализа было установлено, что до конца 2025 года планируется вынести 318 остановочных навесов. И в 2025 году планируется установка порядка 75 новых остановочных навесов», — цитирует главу дептранса ИА «Ура.ру».

По словам Ощепкова, стоимость обустройства одной новой остановки составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму уже заложены средства на изготовление навеса и его монтаж, а также благоустройство участка после выноса киоска.

Чтобы ускорить обустройство новых остановок и установить в этом году еще 32 объекта, в бюджет необходимо заложить еще 45 млн рублей, отметил Ощепков, попросив депутатов поддержать его в этом вопросе.

Как отмечает ИА «Ура.ру», всего в Екатеринбурге установлено 1,5 тыс. остановок. Часть из них уже лишились навесов после выноса киосков. С 2017-го по 2024 год в столице Урала заменили 265 остановок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025