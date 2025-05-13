Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Новомосковске
В Новомосковске (Тульская область) в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал мотоциклист. Мужчина госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером в понедельник, 12 мая, на улице Клинский Родник. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ» при развороте врезался в попутный мотоцикл Kawasaki, которым управлял 36-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы. Его госпитализировали в медучреждение, пишет ТСН24.
В ГАИ отмечают, что у пострадавшего отсутствовали права управления соответствующей категории. В момент ДТП он находился в мотоэкипировке.
6 мая Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 21-летнему водителю ВАЗ-2114, который в ночь на 5 мая врезался в мотоцикл Racer. В ДТП погибли 21-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир, водитель авто с места аварии скрылся, но вскоре был задержан.